Врач Трампа: Прием гидроксихлорохина не вызвал побочных эффектов

У президента США не выявлено никаких побочных эффектов во время курса гидроксихлорохина (антималярийный препарат), который Дональд Трамп принимал для профилактики коронавируса. С таким заявлением выступил лечащий врач хозяина Белого дома Шон Конли.

Трамп ежедневно пил по таблетке гидроксихлорохина на протяжении двух недель. Все это время за состоянием президента следили специалисты, ему регулярно делали электрокардиограмму. "Президент завершил курс благополучно без побочных эффектов", - отчитался Конли. По его словам, Трамп продолжает регулярно проверяться на COVID-19, результаты пока отрицательные, пишет РИА Новости.

После того, как несколько случаев заболевания COVID-19 были выявлены среди сотрудников Белого дома, Трамп признался, что принимает гидроксихлорохин. Многие эксперты в области здравоохранения и некоторые американские политики назвали данный шаг сумасшедшим.

Гидроксихлорохин - противовоспалительное, иммунодепрессивное, противомалярийное, противопротозойное средство. Впервые в условиях нынешней эпидемии его опробовали в Китае, а затем применяли для лечения COVID-19 в других странах. Ранее эксперты ВОЗ отменили запрет на клинические исследования "гидроксихлорохина" по программе "Солидарность" - в рамках которой тестируются лекарства для лечения COVID-19. Об этом сообщил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус. Отмечается, что пока исследования не закончатся, рано делать выводы об эффективности лекарства.