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04.06.2020 03:36
Рубрика: В мире

Врач Трампа: Прием гидроксихлорохина не вызвал побочных эффектов

Фото: AFP/NICHOLAS KAMM Фото: AFP/NICHOLAS KAMM
Фото: AFP/NICHOLAS KAMM

У президента США не выявлено никаких побочных эффектов во время курса гидроксихлорохина (антималярийный препарат), который Дональд Трамп принимал для профилактики коронавируса. С таким заявлением выступил лечащий врач хозяина Белого дома Шон Конли.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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Трамп ежедневно пил по таблетке гидроксихлорохина на протяжении двух недель. Все это время за состоянием президента следили специалисты, ему регулярно делали электрокардиограмму. "Президент завершил курс благополучно без побочных эффектов", - отчитался Конли. По его словам, Трамп продолжает регулярно проверяться на COVID-19, результаты пока отрицательные, пишет РИА Новости.

После того, как несколько случаев заболевания COVID-19 были выявлены среди сотрудников Белого дома, Трамп признался, что принимает гидроксихлорохин. Многие эксперты в области здравоохранения и некоторые американские политики назвали данный шаг сумасшедшим.

Гидроксихлорохин - противовоспалительное, иммунодепрессивное, противомалярийное, противопротозойное средство. Впервые в условиях нынешней эпидемии его опробовали в Китае, а затем применяли для лечения COVID-19 в других странах. Ранее эксперты ВОЗ отменили запрет на клинические исследования "гидроксихлорохина" по программе "Солидарность" - в рамках которой тестируются лекарства для лечения COVID-19. Об этом сообщил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус. Отмечается, что пока исследования не закончатся, рано делать выводы об эффективности лекарства.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19 Дональд Трамп

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