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05.06.2020 10:30
Рубрика: Легковые авто

Еще одна модель BMW получит монструозные "ноздри" и улыбку Джокера

Текст: Константин Руссов
Фото: www.g20.bimmerpost.com Фото: www.g20.bimmerpost.com
Фото: www.g20.bimmerpost.com

На форуме Bimmer Post было опубликовано фото фронтальной части BMW M4. То, что у модели большая решётка радиатора, вряд ли уже может вызвать удивление, но то, что ячеистый узор был заменён на широкие горизонтальные ламели, - действительно неожиданность.

Фото: Пресс-служба BMW.
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Пока самой "горячей" версией купе нового поколения является M440i с передком, оформленным в стиле BMW Concept 4. Разумеется, внешность "заряженного" BMW M4 должна была быть агрессивнее, поэтому к нижней части огромных почек добавили пару воздуховодных отверстий, напоминающих улыбку Джокера.

Можно было бы предположить, что это фейк, однако BMW подтвердила подлинность "шпионских" фото, опубликованных ранее, на которых была запечатлена эта же модель.

Официальный дебют BMW M4 должен состояться в сентябре. Ожидается, что купе получит двигатель мощностью 510 л.с. и будет предлагаться как с задним приводом, так и с системой xDrive.

Цена на актуальное поколение 450-сильного BMW M4 в России - от 6 070 000 рублей.

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#BMW