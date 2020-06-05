ГАЗ открестился от возрожденной "Волги" на базе Skoda Octavia

В Сети появились данные, что Горьковский автозавод может возродить производство "Волги". Якобы модель разрабатывается совместно с концерном Volkswagen на базе Skoda Octavia.

Предположительно, "Волгу" могли бы собирать на линии, которая предназначалась для производства седана Volga Siber. Российскую машину унифицируют со Skoda Octavia А8, снаружи она получит узнаваемые фамильные черты, внутри оригинальный интерьер.

Но "Группа ГАЗ" официально опровергла "Российской газете" информацию о возрождении "Волги" на базе Skoda Octavia.

"В условиях зарубежных санкций и кризиса, вызванного падением спроса на автомобили в связи с пандемией COVID-19, "Группа ГАЗ" не имеет возможности выходить в новые сегменты рынка и даже не рассматривает подобные проекты. В этой ситуации компания концентрирует свои усилия на производстве существующего модельного ряда и развитии в тех сегментах коммерческого транспорта, где присутствует в настоящее время. Это лёгкие коммерческие и среднетоннажные грузовые автомобили полной массой от 2,8 до 10 тонн и широкая линейка автобусов разных классов", - рассказали нам в пресс-службе "Группы ГАЗ".

Кстати говоря, в прошлом году "Группа ГАЗ" продлила свидетельство на регистрацию товарного знака "Волга" в графике, которая использовалась на ГАЗ-3111. Также компания снова зарегистрировала товарный знак "Победа" с новым логотипом в графике современного фирменного шрифта ГАЗа.

Напомним, Volkswagen Group Rus и "Группа ГАЗ" в июне 2011 года заключили соглашение о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и Skoda на мощностях Горьковского автозавода.

В июне 2017 года концерн и российская компания подписали соглашение о расширении совместного проекта по производству автомобилей, который продлен до 2025 года. Сегодня на производственных мощностях завода в Нижнем Новгороде выпускают кроссоверы Skoda Karoq и Kodiaq, а также лифтбеки Skoda Octavia.

Отметим, последняя "Волга" под индексом -3111 выпускалась в период с 1999 по 2004 годы. Всего за этом время было собрано по мелкосерийной технологии 424 экземпляра. Завершил производство легковых автомобилей ГАЗ после прекращения сборки Volga Siber в 2010 году. Модель сходила с конвейера три года и являлась лицензионной копией Chrysler Sebring.