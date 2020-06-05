Глава Минспорта прокомментировал назначение Брагина

Глава Минспорта РФ Олег Матыцин прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной России по хоккею Валерия Брагина.

На пост наставника молодежной сборной на место Брагина пришел знаменитый советский и российский хоккеист Игорь Ларионов.

Олег Матыцин заявил, что с уважением относится к назначению Брагина, если такое решение было принято на основе объективных критериев.

"Честно сказать, я не сторонник того, чтобы министерство спорта выступало комментатором легитимных решений, которые принимают федерации. Мы руководствовались тем, что критерии всегда должны быть объективными. И если руководство федерации принимает такое решение на основе этих объективных критериев, с учетом опыта работы, профессиональных знаний и результатов работы, конечно, мы всегда с уважением относимся к таким решениям", - сказал Матыцин РИА Новости.