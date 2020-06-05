Новости

Пригожин объяснил, почему отказался работать с Михайловым, Ваенгой и Гуфом 15:58
Канал Nickelodeon решил поддержать протесты и напугал детей до слез 14:52
Оператор "Дюны" Дени Вильнева сравнил ее со "Звездными войнами" 14:50
Радиоведущая Юлия Норкина умерла на 54-м году жизни 14:35
Бэтмену Роберта Паттинсона "подобрали" актера на роль Робина 13:59

"Любил народ": Борис Грачевский рассказал, каким был Михаил Кокшенов

Новости
    05.06.2020, 16:09
Текст:   Козьма Лоханкин

Борис Грачевский, режиссёр и сценарист, создатель юмористического киножурнала "Ералаш", в котором снимался скончавшийся актёр Михаил Кокшенов, прокомментировал утрату.

По словам Грачевского, Кокшенов был "яркой и сочной комедийной фигурой" с выдающейся харизмой.

"С первых шагов он был не просто артистом, а еще и сценаристом, потому что два ярких сценария, где он сам играл, были написаны им. У него были такие попытки литературные достаточно успешные", - приводит РИА Новости слова режиссёра, добавившего, что "встречи с Кокшеновым приносили успех и удачу". Кроме того, напомнил Грачевский, Кокшенов отметился как режиссёр и продюсер.

Грачевский также сообщил, что Кокшенов "любил народ", отвечавший ему полной взаимностью, и с большим удовольствием играл комедийные эпизоды.

Сегодня стало известно о том, что в четверг поздно вечером умер Народный артист РФ Михаил Кокшенов. Ему было 83 года. Перед смертью он несколько лет тяжело болел и перенёс инсульт.

Дата и место прощания и похорон будут объявлены позднее.

Новости

Умер актер Михаил Кокшенов 13:48
Вышел трейлер нового фильма о Бэнкси 13:40
"Ая и ведьма" Миядзаки выйдет на экраны зимой 13:05
Роль Хюррем в "Великолепном веке" должна была сыграть другая актриса 12:45
⧣ Россия
Фото: Юрий Сомов/ РИА Новости
Причиной развода певца Юлиана с певицей Анастасией назван алкоголизм 12:20
Кирилл Андреев из "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске 11:46
Бывшая жена певца Ромы Жукова обвинила его в насилии 04.06.2020
⧣ утраты
Фото: twitter.com/ NancyWilson
Умер основатель, бас-гитарист и идеолог группы Sweet Стив Прист 12:28
Умер комик Гектор Суарес 03.06.2020
30-летний актер из "Сумерек" Грегори Тайри Бойс умер от передозировки 03.06.2020
⧣ комедия
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
На российском телевидении стартует "Детский КВН" 02.06.2020
Видео: заболевшая коронавирусом Елена Воробей описала симптомы 01.06.2020
Новый вид морских звезд назвали в честь Патрика из "Губки Боба" 31.05.2020