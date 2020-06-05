"Любил народ": Борис Грачевский рассказал, каким был Михаил Кокшенов

Борис Грачевский, режиссёр и сценарист, создатель юмористического киножурнала "Ералаш", в котором снимался скончавшийся актёр Михаил Кокшенов, прокомментировал утрату.

По словам Грачевского, Кокшенов был "яркой и сочной комедийной фигурой" с выдающейся харизмой.

"С первых шагов он был не просто артистом, а еще и сценаристом, потому что два ярких сценария, где он сам играл, были написаны им. У него были такие попытки литературные достаточно успешные", - приводит РИА Новости слова режиссёра, добавившего, что "встречи с Кокшеновым приносили успех и удачу". Кроме того, напомнил Грачевский, Кокшенов отметился как режиссёр и продюсер.

Грачевский также сообщил, что Кокшенов "любил народ", отвечавший ему полной взаимностью, и с большим удовольствием играл комедийные эпизоды.

Сегодня стало известно о том, что в четверг поздно вечером умер Народный артист РФ Михаил Кокшенов. Ему было 83 года. Перед смертью он несколько лет тяжело болел и перенёс инсульт.

Дата и место прощания и похорон будут объявлены позднее.