Лукашенко рассказал об итогах переговоров с премьером Венгрии

У белорусско-венгерского сотрудничества, убежден Александр Лукашенко, "во всех без исключения областях большое будущее". Этот оптимистический прогноз президент РБ озвучил по итогам переговоров во Дворце Независимости с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который прибыл 5 июня в Минск с официальным визитом, передает пресс-служба главы РБ.

Состоявшийся диалог президент охарактеризовал как очень конструктивный, который показал, что двустороннее сотрудничество находится на подъеме. "Мы отметили схожесть взглядов по многим актуальным проблемам", - заявил белорусский лидер, добавив, что Беларусь и Венгрия договорились продолжить взаимодействие в различных многосторонних форматах. "Венгрия для нас - близкая страна географически, исторически и культурно", - напомнил Лукашенко.

Говоря об экономическом сотрудничестве, он констатировал, что многие венгерские бренды широко известны в РБ. Поставлена задача сделать так, чтобы и бренд "Сделано в Беларуси" стал не менее популярным в Венгрии.

В качестве положительного примера Лукашенко привел проект белорусско-венгерско-швейцарской кооперации по производству электропоездов "Штадлер". "Мы поставили в Венгрию произведенные в Беларуси составы, первые из которых уже протестированы и скоро выйдут на линию. С учетом планов Венгрии по переходу на зеленые технологии особенно перспективной видится кооперация в производстве автобусов, электробусов, возможно, иной техники", - рассказал глава государства.

В ближайшие годы президент рассчитывает на уверенный рост товарооборота с Венгрией. "Мы заоблачные цифры не ставим. Пока нам нужно достичь 500 млн евро. И будем считать, что такой первый этап наших интенсивных контактов принесет осязаемый успех".

В ходе переговоров, сообщил глава РБ, стороны затронули и международные темы. Обменялись, в частности, мнениями относительно урегулирования ситуации на востоке Украины. "Тлеющий там конфликт является дестабилизирующим фактором европейской безопасности и вызовом для всего региона".

Напомнив о строящемся в республике первенце атомной энергетики, Лукашенко с горечью констатировал о попытках давления извне на энергетическую политику не только Беларуси, но и Венгрии. "Наши страны столкнулись с абсолютно беспрецедентными и наглыми попытками противодействия реализации суверенного права на развитие мирных ядерных программ", - заявил президент.

По его словам, обе страны договорились, что вместе будут давать на них адекватный, но жесткий ответ. С другой стороны, официальный Минск заявил о готовности принять экспертов МАГАТЭ, ЕС, других международных структур, чтобы они убедились в том, что АЭС в Островце не угрожает ни самим белорусам, ни соседям.

Кстати, в настоящее время в Венгрии совместно с российской стороной реализуется проект, аналогичный белорусскому. Речь идет о возведении двух новых энергоблоков АЭС "Пакш".

В заключение президент выразил убеждение, что для совместного преодоления вызовов, стоящих перед экономикой, "нужно максимально скоординировать усилия там, где это необходимо. Сегодняшние конструктивные и плодотворные переговоры еще больше укрепили мою уверенность в этом", - резюмировал белорусский лидер.

А на прощание он подарил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану именную майку сборной Беларуси по футболу с номером 2. Именно под ним периодически играет сам Виктор Орбан, поясняют местные новостные порталы.