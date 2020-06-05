Лукашенко заявил о готовности расширить сотрудничество с Будапештом

С искренним намерением наладить сотрудничество между Будапештом и Минском, народами двух стран, прибыл 5 июня с первым официальным визитом в Беларусь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. На встрече во Дворце Независимости, обращаясь к Александру Лукашенко, он поблагодарил главу белорусского государства за возможность посетить страну.

"Для меня большая честь, что я могу быть первым премьер-министром Венгрии, который наносит официальный визит на вашу родину", - сказал венгерский руководитель, выразив надежду, что его визит станет значимым шагом в развитии двусторонних отношений, передает пресс-служба президента РБ.

Аналогичную тональность гостеприимства проявил во время переговоров и белорусский лидер, подчеркнув, что двум европейским странам "необходимо использовать все возможности для расширения сотрудничества". Он отметил, что в Беларуси хорошо знают "возможности страны с высочайшим уровнем развития. И в силу этого - огромного потенциала".

Правда, Лукашенко откровенно признался своему визави, что существующий уровень торгово-экономических и политических отношений между двумя станами абсолютно не соответствует их потенциальным возможностям. "Товарооборот в $255 млн - это не тот, который должен быть между Венгрией и Беларусью. Нам надо использовать все возможности для того, чтобы расширить товарооборот не только между двумя странами, но и двумя мощными экономическими организациями: с одной стороны - ЕС, с другой - Евразийским экономическим союзом. Хочу, чтобы вы знали, что мы готовы к этому. Если мы о чем-то договоримся, Беларусь свято будет выполнять эти договоренности", - резюмировал белорусский лидер.

В свою очередь, венгерский премьер дал понять, что между двумя государствами нет неурегулированных споров. "Я не вижу никаких политических столкновений. Мы не помним, чтобы Беларусь когда-либо неуважительно отнеслась к Венгрии, и не помним такого, чтобы мы вам не отдали дань уважения. То есть в принципе все хорошо, но, к сожалению, вы правы, что мы очень мало из этого почерпнули. Наши политические контакты недостаточно тесны. Мы мало разговариваем друг с другом, и объем экономического сотрудничества тоже скромен", - подтвердил Виктор Орбан.

При этом он подчеркнул, что Беларусь - развитая страна, особенно в сферах промышленности, отметив и достижения республики в области культуры и спорта. "Я очень надеюсь, что встреча станет значительным шагом вперед", - констатировал гость.