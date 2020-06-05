Население хочет больше тратить, но не выходя из дома

У населения прибавилось потребительского оптимизма - более 70% наших сограждан хотят вернуть расходы к уровню до пандемии и даже готовы их увеличить. Об этом говорится в совместном исследовании "Ромир" и BCG. При этом, отмечают аналитики, россияне в целом более осторожны и сокращают расходы больше, чем потребители на других развивающихся рынках.

Более 70% хотят вернуть расход к уровню до пандемии и даже готовы их увеличить, но преимущественно из дома и с соблюдением социальной дистанции. Даже в категории непродовольственной розницы, доля которой в повседневных тратах сжалась больше остальных, такого варианта развития событий желали бы от 45% до 64% опрошенных. Тратить больше во всех каналах потребления желали бы от 2% респондентов в категории "уличная розница" до 39% в категории "онлайн-шопинг".

Более половины (55%) опрошенных считают, что ситуация будет под контролем, только когда в России перестанут появляться новые случаи COVID-19, а 47% - когда появится вакцина. Только тогда удастся вернуться к обычной жизни.

После снятия карантина люди хотят продолжить готовить дома, проводить время с семьей, а также гулять, заниматься спортом и ходить в гости. Из новых трендов - рост онлайн-продаж. Интернет-торговлю ждет явный успех и после пандемии. Впервые за долгое время наиболее перспективными с точки зрения роста потребления стали люди в возрасте от 45 до 60 лет. Из банковских продуктов первым спрос восстановится на автокредиты - в них заинтересована почти четверть опрошенных.

При этом 84% россиян отметили, что ситуация пока не отразилась на их благосостоянии или у них просто нет сбережений. В то время как 6% в Москве и 4% по России даже заявили о росте накоплений, отмечает управляющий директор и партнер BCG Иван Котов.

"Если в апреле шла "компенсация" после социальной паники, то сейчас идет оптимизация потребления и поведения, некая рационализация отношения, стремление восстановить свой прежний уровень доходов и переживания о кризисе, а не страх вируса", - добавляет исполнительный директор "Ромира" Инна Караева. По ее словам, социальная дистанция и избегание общественных мест, онлайн-медицина, бесконтактная доставка и чистота прочно войдут в новые стандарты потребления, а часть покупок все равно так и останется в e-commerce.

Чистое падение спроса, по данным исследования, прогнозируется в ближайшие шесть месяцев в 95% категорий - больше всего "досуговые услуги" и общественный транспорт. Топ-5 растущих категорий, отмечают аналитики, схож для всех возрастных групп: ЖКХ, домашний интернет, безрецептурные препараты, платное ТВ.

"Величина среднего чека в продуктовой рознице до апреля росла, поскольку на ожиданиях карантина потребители запасались товарами длительного хранения. Средний чек вырос до 611 рублей, при этом люди меньше ходили в магазин и старались закупаться на более длительный срок - вместо одного килограмма картошки покупали два, чтобы уменьшить число выходов на улицу и посещений мест большого скопления людей", - отмечает директор по внешним связям АКОРТ Илья Власенко. Кроме того, стремясь минимизировать контакт с другими людьми, потребители предпочитают покупать все в одном месте и экономить на стоимости доставки.

"Произошедшие изменения действительно можно назвать революционными. На наших глазах были созданы новые формы доставки, в нашу жизнь через мобильные приложения пришли уникальные цифровые решения для шопинга в один клик, весь мир смог взглянуть на дистанционную торговлю не только с точки зрения удобства при совершении покупок, но и с точки зрения безопасности, - заявил президент АКИТ Артем Соколов. - Миллионы людей получали все необходимые товары, не покидая свои дома. В то же время, тысячи самых разных компаний смогли выжить на рынке благодаря продажам через интернет. Люди распробовали этот формат и продолжат им пользоваться".

В условиях перехода большинства россиян на удаленный формат работы, по данным АКИТ наблюдался 5-10-кратный рост заказов продуктов через интернет. Рост показали покупки товаров для детей, а также товаров для удаленной работы из дома (компьютеры, аксессуары). "В пиковые периоды спрос превышал значения предыдущего года на 300-500%, - говорит Артем Соколов. - С течением эпидемии помимо товаров повседневного спроса начали набирать популярность заказы товаров для домашних занятий спортом, по уходу за собой, товары для семейного времяпрепровождения и средства индивидуальной защиты".