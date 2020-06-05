Незаслуженно забытый: самодельный пикап Tantor

Накануне "Российская газета" рассказывала об уникальном самодельном пикапе "Ладога" из Санкт-Петербурга. Теперь в Сети распространили снимок не менее эксклюзивной самоделки со странным названием Tantor. Образец запечатлели также в северной столице.

Если вышеупомянутую "Ладогу" собрали буквально из разных деталей автомобилей отечественного производства, то Tantor является самостоятельным мелкосерийным проектом с весьма необычным дизайном экстерьера.

Всё началось в 1991 году. Питерская компания "Автостиль", которая являлась дочерним предприятием "Кировского завода", разработала полноприводный трёхместный пикап "Пилот".

Автомобиль отличался самобытным стеклопластиковым кузовом с пространственной стальной рамой, оснащался мостами и раздаточной коробкой от УАЗ-31512, он УАЗ-496 (ныне УАЗ "Хантер"), а также американским двигателем GM, четырёхступенчатой механической КП от ГАЗ-24-10.

Спустя год на мощностях "Кировского завода" собрали опытно-промышленную партию "Пилотов" в количестве 10 штук, но уже с мотором ЗМЗ-4021.10. Однако в существующем виде модель оказалась непригодна для организации серийного производства и даже не прошла сертификацию.

После этого в "Автостиле" занимались модернизацией построенных "Пилотов", доводкой конструкции, изготовлением технологической оснастки. Несколько образцов даже переделали в фургоны для инкассаторской службы.

В 1996 году латвийская фирма "Балтияс Джипс" выкупила все права на доработанную версию "Пилота" и приступила к мелкосерийному выпуску уже под маркой BD-1322 "Tantor". Трёхместный пикап имел грузоподъемность 540 кг, длиннобазная модификация грузоподъемность 700 кг. Тяжёлый вариант изготавливался в нескольких вариантах: BD-13221 с открытой платформой, тентом, пластиковой надстройкой и BD-132211 c закрытым пятиместным кузовом. Под капотом моделей располагался исключительно карбюраторный двигатель ЗМЗ-4026.10.

Сборку Tantor попытались наладить на заводе "Автостиль", затем на "СПАРЗ-2", куда было отгружено 22 машинокомплекта BD-1322 и 2 машинокомплекта BD-13221.

В самом "Автостиле" дальнейшим развитием Tantor заниматься не стали. Тогда в компании сделали ставку на новый проект "Канонир". Пикап концептуально повторял идеи, заложенные в "Пилоте", но весь кузов был спроектирован с нуля.

Производство пикапов с однорядной кабиной -2317 и с двухрядной кабиной -23171 развернули сразу на трёх предприятиях. Несколько десятков единиц в период с 1998 по 2001 годы собрали на "Автостиле", с 1999 года по 2000 год два десятка пикапов под маркой "Автос-2317" выпустили на "Анжерском автосборочном заводе", несколько "Канониров" с 2000 года изготовили в питерском "Автокаде".

Отметим, среди продукции "Автостиля" наибольшую популярность получили инкассаторские броневики "Онега", "Охта" и "Ладога". Они массово строились на шасси "УАЗов" и "Газелей". Все модели были разработаны коллективом конструкторов дизайн-центра "Стиль", бывшими сотрудниками из прекратившей существование Ленинградской лаборатории макетирования перспективных автомобилей (филиала московского института ФГУП НАМИ).