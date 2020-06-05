Оператор "Северного потока-2" прокомментировал проект новых санкций США

Компания Nord Stream 2 AG, оператор "Северного потока-2", анализирует возможные последствия вступления в силу законопроекта США о новых санкциях в отношении газопровода. Ранее данный документ, подготовленный четырьмя республиканскими сенаторами и при участии одного демократа, был внесен на рассмотрение Сената.

Представитель Nord Stream 2 напомнил, что энергетические компании из Австрии, Германии, Франции и Нидерландов инвестировали в проект почти по миллиарду евро каждая. Кроме того, в завершении строительства заинтересованы еще более тысячи компаний из 25 стран, пишет ТАСС.

В компании подчеркивают, что попытки помешать проекту, демонстрируют пренебрежение интересами европейских потребителей. В случае, если газопровод не будет построен, они будут вынуждены платить за газ на миллиарды больше. В Nord Stream 2 AG напомнили также о праве ЕС определять свое собственное энергетическое будущее.

Строительство "Северного потока-2" продолжится несмотря на санкционные угрозы со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международной политике Константин Косачев. По его словам, степень наглости инициатора законопроекта сенатора Теда Круза, назвавшего газопровод критической угрозой нацбезопасности США, вызывает изумление. По мнению российского сенатора, его американский коллега понимает под этим исключительно коммерческие интересы своей страны.