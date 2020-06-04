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04.06.2020 23:38
Рубрика: Власть

Косачев назвал незаконными санкционные угрозы США "Северному потоку-2"

Строительство "Северного потока-2" продолжится несмотря на санкционные угрозы со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международной политике Константин Косачев, комментируя внесенный в Сенат законопроект.
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

"Вызывает изумление степень наглости инициатора законопроекта сенатора Теда Круза, который назвал газопровод "критической угрозой национальной безопасности США, - приводит слова Косачева РИА Новости. - Где Балтика и где США? Причём здесь национальная безопасность Штатов?"

Российский сенатор предположил, что его американский коллега понимает под этим исключительно "коммерческие интересы США".

Фото: Виталий Невар/ТАСС
Почему США уже не смогут остановить достройку "Северного потока-2"

Собственно, поэтому, считает Косачев, санкционные угрозы, как и прежние, незаконны и циничны.

Политик предположил, какой будет реакция Москвы, если законопроект все же будет принят в Сенате. По его мнению, Россия продолжит "действовать по нашим планам, согласованным с партнерами в Германии и других странах-членах ЕС, участвующих в проекте".

Любопытно, что накануне появилась информация о смене владельца судна "Академик Черский", способного достроить "Северный поток-2". Теперь санкции США, даже в случае их ужесточения, при достройке российского газопровода "Академиком Черским" не должны затронуть "Газпром", как владельца "Северного потока-2" и экспортера российского трубопроводного газа.

Ранее газопровод "Северный поток-2" не смогли завершить из-за санкций США. Под американские ограничения попали морские суда, занимающиеся укладкой труб на глубинах более 30 метров. После введения санкций Вашингтон потребовал от европейских компаний-подрядчиков немедленно прекратить строительство.

Справка "РГ"

"Северный поток-2" включает две нитки газопровода из России через Балтийское море в Германию. Общая его мощность должна составить 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод проходит через территориальные воды, либо исключительные экономические зоны, России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. На сегодняшний день уложено более 2 300 км труб, то есть 94% от общей протяженности газопровода.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Газопровод "Северный поток-2" Россия и США Санкции и антисанкции

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