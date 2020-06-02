Трубоукладчик "Академик Черский" защитился от санкций

Как указано в выписке из регистрации судна в Российском международном реестре судов, "Академик Черский" теперь принадлежит Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФ). Ранее информация о владельце судна не разглашалась, а эксплуатирующей организацией с 2016 года была компания "Газпром флот".

Теперь санкции США, даже в случае их ужесточения, при достройке российского газопровода "Академиком Черским" не должны затронуть "Газпром", как владельца "Северного потока-2" и экспортера российского трубопроводного газа. Впрочем, по мнению экспертов, риски все равно сохраняются, поскольку неизвестно, как могут быть сформулированы новые американские ограничения против достройки газопровода по дну Балтики.

Газопровод "Северный поток-2" не смогли завершить из-за санкций США. Под американские ограничения попали морские суда, занимающиеся укладкой труб на глубинах более 30 метров. После введения санкций Вашингтон потребовал от европейских компаний-подрядчиков немедленно прекратить строительство.

Справка "РГ"

"Северный поток-2" включает две нитки газопровода из России через Балтийское море в Германию. Общая его мощность должна составить 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод проходит через территориальные воды, либо исключительные экономические зоны, России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. На сегодняшний день уложено более 2 300 км труб, то есть 94% от общей протяженности газопровода.