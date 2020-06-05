Более 33 млн однолетних цветов высадят в Москве к 10 июня

Новости

У главного федерального инспектора Кировской области выявили COVID-19 16:45
Путин согласился помочь зоозащитникам 16:39
Германия выступила против санкций США по "Северному потоку-2" 16:37
Палестина не приняла налоговые отчисления от Израиля 16:35
На Дону чиновника обвинили в аферах с канализацией на 24 млн рублей 16:31
Renault тестирует в Европе новый Logan 16:29
В Раде призвали к отставке Авакова с поста главы МВД Украины 16:28
Русская гуманитарная миссия оказала помощь нуждающимся в Косово 16:23
Путин призвал не затягивать с реализацией предложений экологов 16:19
Путин предостерег от действий по принципу "после нас - хоть потоп" 16:15
В Петербурге возобновится работа ночных автобусов 16:11
Суд арестовал экс-замглавы управления капстроительства Оренбурга 16:11
"Любил народ": Борис Грачевский рассказал, каким был Михаил Кокшенов 16:09
Владелец Volkswagen Golf не позволил утонуть своей машине 16:05
В посольстве РФ в Чехии назвали провокацией высылку российских дипломатов 16:01
Главный фтизиатр Минздрава напомнила о масках и перчатках 15:59
Пригожин объяснил, почему отказался работать с Михайловым, Ваенгой и Гуфом 15:58
Житель Удмуртии установил рекорд России по скандинавской ходьбе 15:56
Раскопан древнейший на Земле паразит 15:30
Фониатр дал советы любителям вокала по уходу за голосом 15:25
На Кубани завели дела из-за загрязнений черноморских пляжей 15:25
У калининградского министра диагностировали COVID-19 15:19
Путин обещал учесть предложения экологов в нацпроекте 15:19
Названы самые привлекательные для туризма регионы Арктики 15:15
Путин поручил внести поправки по предотвращению ЧС как в Норильске 15:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как будем отдыхать в июне
Как будем отдыхать в июне
05.06.2020 16:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Более 33 млн однолетних цветов высадят в Москве к 10 июня

Текст: Ирина Огилько
В последние два месяца в столице из-за угрозы распространения коронавируса все работы по благоустройству сводились в основном к дезинфекции городских пространств. В результате лето началось, а фонтаны все еще не работают, лавки и заборы стоят некрашеные, а трава нестриженая даже на топовых площадях, в том числе и под кремлевскими стенами. Лишь ближе ко Дню эколога, 5 июня, начались первые посадки летних цветов. Всего их будет высажено порядка 33 миллионов. Как рассказала "РГ" заместитель руководителя департамента ЖКХ города Наталия Кораблина, все летние цветы высадят до 10 июня.

Каждый год тематика у городских клумб разная. Так, в 2018 году все было подчинено футболу в честь чемпионата мира, этот год посвящен 75-летию со дня Победы. Именно поэтому цветочные узоры и палитра лепестков растений будет соответствовать памятной дате: правильные геометрические узоры, изображения звезд, в цветовой гамме упор сделан на красный цвет. Все это прописано в паспорте объекта озеленения и утверждено Москомархитектурой.

Фото: Пресс-служба Сочинского национального парка
В сочинском парке "Дендрарий" обнаружили редкие дикие орхидеи

Например, в Новопушкинском сквере в этом году расти будут гибридные герани или пеларгонии красного и розового цветов. Их посадят квадратами, разделенными тонкой полосой таких же цветов, но с белыми лепестками. Для этого садовники разгородили будущие линии специальными лентами, затем с помощью рулетки и кола наметили лунки. И в каждую начали сажать уже зацветающие растения. Всего на 254 квадратных метрах здесь будет посажено 15,2 тысяч цветов. Когда они все распустятся, на клумбе будет сплошной цветочный ковер.

- Все высаживаемые в городе цветы - отечественные, более того, выращенные в питомнике на территории города, так что привыкать к почве, дождям, московским холодам или жаре им не нужно, они уже адаптировались, - рассказывает Наталия Кораблина. - Помимо пеларгоний в этом году на городских клумбах высаживаем бегонии, петунии, бархотки и другие цветы, всего этим летом посадим 42 вида однолетников. Думаю, что массовую высадку летних цветов завершим к 10 июня. Затем в зависимости от погоды, продолжим высаживать многолетние цветы, среди которых много роз и пионов.

Фото: Мария Орлова/ РГ
Фото: В Крыму началось массовое цветение маков

По словам Кораблиной, с каждым годом многолетних цветов становится на городских клумбах все больше, так в этом году будет высажено более 1,2 миллиона штук многолетников, что вдвое больше по сравнению с прошлым годом. Однако отказываться от цветов одного лета город в ближайшие годы не намерен. Самые красивые цветники, по мнению специалистов, будут оформлены на Поклонной горе, у Триумфальной арки, возле главного здания МГУ, а также на бульварах. К слову, ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказывал, что всего в 2020 году предполагается высадить 52 миллиона цветов.

Яркие цветочные клумбы будут радовать москвичей до осени, а в конце сентября - октябре начнется высадка 12,5 миллионов луковиц тюльпанов, которые зацветут уже будущей весной.

Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин предостерег от действий по принципу "после нас - хоть потоп"
В посольстве РФ в Чехии назвали провокацией высылку российских дипломатов
В Кремле заявили о недопустимости силового давления на "Норникель"
В Совфеде прокомментировали призыв к России "уйти с Ближнего Востока"
Валерий Брагин возглавил сборную России по хоккею
ЕГЭ-2020: что нужно знать о пробном экзамене
По каким правилам будут работать детские лагеря