Более 33 млн однолетних цветов высадят в Москве к 10 июня

Каждый год тематика у городских клумб разная. Так, в 2018 году все было подчинено футболу в честь чемпионата мира, этот год посвящен 75-летию со дня Победы. Именно поэтому цветочные узоры и палитра лепестков растений будет соответствовать памятной дате: правильные геометрические узоры, изображения звезд, в цветовой гамме упор сделан на красный цвет. Все это прописано в паспорте объекта озеленения и утверждено Москомархитектурой.

Например, в Новопушкинском сквере в этом году расти будут гибридные герани или пеларгонии красного и розового цветов. Их посадят квадратами, разделенными тонкой полосой таких же цветов, но с белыми лепестками. Для этого садовники разгородили будущие линии специальными лентами, затем с помощью рулетки и кола наметили лунки. И в каждую начали сажать уже зацветающие растения. Всего на 254 квадратных метрах здесь будет посажено 15,2 тысяч цветов. Когда они все распустятся, на клумбе будет сплошной цветочный ковер.

- Все высаживаемые в городе цветы - отечественные, более того, выращенные в питомнике на территории города, так что привыкать к почве, дождям, московским холодам или жаре им не нужно, они уже адаптировались, - рассказывает Наталия Кораблина. - Помимо пеларгоний в этом году на городских клумбах высаживаем бегонии, петунии, бархотки и другие цветы, всего этим летом посадим 42 вида однолетников. Думаю, что массовую высадку летних цветов завершим к 10 июня. Затем в зависимости от погоды, продолжим высаживать многолетние цветы, среди которых много роз и пионов.

По словам Кораблиной, с каждым годом многолетних цветов становится на городских клумбах все больше, так в этом году будет высажено более 1,2 миллиона штук многолетников, что вдвое больше по сравнению с прошлым годом. Однако отказываться от цветов одного лета город в ближайшие годы не намерен. Самые красивые цветники, по мнению специалистов, будут оформлены на Поклонной горе, у Триумфальной арки, возле главного здания МГУ, а также на бульварах. К слову, ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказывал, что всего в 2020 году предполагается высадить 52 миллиона цветов.

Яркие цветочные клумбы будут радовать москвичей до осени, а в конце сентября - октябре начнется высадка 12,5 миллионов луковиц тюльпанов, которые зацветут уже будущей весной.