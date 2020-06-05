Суд назначил восемь лет административного надзора Варваре Карауловой

Кунцевский суд Москвы частично удовлетворил иск МВД об административном надзоре за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой. Подробности сообщила пресс-секретарь суда Марина Макушкина.

"В иске МВД просило об установлении административного надзора до 2029 года. Суд своим решением определил срок для этой меры в 8 лет 10 месяцев 23 дня. На этот период Карауловой запрещено покидать дом с 23:00 до 6:00. Выйти ночью девушка сможет только в случае рабочей необходимости. Дважды в месяц ей также необходимо будет отмечаться в территориальном отделении МВД", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Варвара Караулова была осуждена в 2016 году за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической группировке ИГИЛ, а в 2019 была освобождена из колонии по УДО. Административный надзор за лицами из мест лишения свободы устанавливается, чтобы предотвратить новые правонарушения.