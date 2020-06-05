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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье отменили 14-дневный карантин для приезжающих

Текст: Анна Бондаренко

В Приморье по решению регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом изменили порядок въезда в регион, сообщает пресс-служба правительства края.

Отмечается, что все прибывающие из неблагополучных по COVID-19 регионов как воздушным, так и наземным транспортом, должны будут заполнить анкету по установленному Роспотребнадзором образцу. Новый порядок въезда начнет действовать с воскресенья, 7 июня.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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В анкетам людям нужно будет указать свои контактные данные, цель приезда и адреса проживания. При отсутствии признаков ОРВИ, гости и жители края смогут отправиться к месту пребывания без помещения на 14-дневный карантин.

Вчера стало известно, что аэропорт Владивосток ввел новые правила для пассажиров, прибывающих в Приморье из Москвы и Новосибирска, они должны будут предоставить справку об отсутствии COVID-19.

Напомним, что 29 мая власти края продлили до 15 июня включительно режим повышенной готовности и, соответственно, предусмотренные им ограничительные меры.

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