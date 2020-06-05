Путин выслушает позицию Потанина по ЧП в Норильске

5 июня на совещании у президента будет обсуждаться ситуация с ликвидацией последствий разлива дизтоплива в Норильске.

Будут докладывать глава МЧС Евгений Зиничев, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, а также совладелец "Норникеля" Владимир Потанин.

Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президенту доложили о происшествии не 29 мая, а позже, оттуда и его реплика о том, что негоже узнавать от ЧС в крае из сообщений в соцсетях.

"На предмет своевременного и несвоевременного оповещения и работ служб экстренного реагирования президент дал поручение правоохранительным органам. Они сейчас разбираются с ситуацией", - продолжил Песков и предложил не забегать вперед и дождаться первых результатов разбирательств.