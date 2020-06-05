Жителя Екатеринбурга осудили за ложное минирование самолета

Мужчина опаздывал на рейс из аэропорта Кольцово, и сообщением о минировании пытался его задержать. За это его приговорили к условному сроку.

Решение в отношении 37-летнего уральца вынес Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Мужчину признали виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, совершенном из хулиганских побуждений (часть 2 статьи 207 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Суд установил, что в октябре 2019 года мужчина позвонил из Кольцово по телефону экстренной службы и заявил, что самолет Екатеринбург - Сургут заминирован. Оперативные службы после проверки это опровергли.

Мужчина признал свою вину, суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. С подсудимого взыскали деньги, потраченные на работу спецслужб.

Напомним, из-за анонимного звонка самолет задержали на несколько часов. Пассажиров, которых было 55-60 человек, эвакуировали. Злоумышленника оперативно задержали, он был нетрезв и сказал, что сделал звонок ради подруги, которая якобы опаздывала на рейс.