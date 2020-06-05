Renault тестирует в Европе новый Logan

Renault Logan новой генерации заметили во время дорожных и доводочных испытаний недалеко от завода Dacia в Румынии. Фото публикует Carscoops. В Европе Logan выпускается под румынской маркой.

Несмотря на маскировочную "одежду", очевидно, что седан станет более крупным и получит полностью новый кузов с горизонтальными планками в стиле Renault Duster-2, рефлекторную светотехнику, оригинальные бампера и решётку радиатора.

Ранее на европейских дорогах был обнаружен закамуфлированный высокий хэтчбек Sandero Stepway. По предварительным данным, в салоне появится полностью обновлённый салон с эргономичной передней панелью и парящим тачскрином.

Фото: www.carscoops.com

Ожидается, что Renault Logan и Sandero для Европы оснастят модернизированным бензиновым турбомотором TCe объёмом 1,0 литра (100 л.с. и 160 Нм.)

Агрегат устанавливается на актуальный Renault Clio. По слухам, готовится и гибридная модификация Renault Logan с батарей емкостью 1,2 кВт*ч и 1,6-литровым "атмосферником" мощностью 140 л.с. от Clio E-Tech.

Модели третьего поколения разрабатываются на перспективной платформе CMF-B. На ней уже построены Clio, Captur-II и Nissan Juke. Что касается "бюджетников, то они увидят свет осенью текущего года. Когда планируется смена поколения или обновление Logan и Sandero в России, неизвестно.