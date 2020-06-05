Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
05.06.2020 16:29
Рубрика: Легковые авто

Renault тестирует в Европе новый Logan

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.carscoops.com Фото: www.carscoops.com
Фото: www.carscoops.com

Renault Logan новой генерации заметили во время дорожных и доводочных испытаний недалеко от завода Dacia в Румынии. Фото публикует Carscoops. В Европе Logan выпускается под румынской маркой.

Фото: Пресс-служба Renault.
Renault рассекретила все цены на новый Kaptur

Несмотря на маскировочную "одежду", очевидно, что седан станет более крупным и получит полностью новый кузов с горизонтальными планками в стиле Renault Duster-2, рефлекторную светотехнику, оригинальные бампера и решётку радиатора.

Ранее на европейских дорогах был обнаружен закамуфлированный высокий хэтчбек Sandero Stepway. По предварительным данным, в салоне появится полностью обновлённый салон с эргономичной передней панелью и парящим тачскрином.

Фото: www.carscoops.com

Ожидается, что Renault Logan и Sandero для Европы оснастят модернизированным бензиновым турбомотором TCe объёмом 1,0 литра (100 л.с. и 160 Нм.)

Фото: Пресс-служба Renault.
Renault избавится от минивэнов и седана

Агрегат устанавливается на актуальный Renault Clio. По слухам, готовится и гибридная модификация Renault Logan с батарей емкостью 1,2 кВт*ч и 1,6-литровым "атмосферником" мощностью 140 л.с. от Clio E-Tech.

Модели третьего поколения разрабатываются на перспективной платформе CMF-B. На ней уже построены Clio, Captur-II и Nissan Juke. Что касается "бюджетников, то они увидят свет осенью текущего года. Когда планируется смена поколения или обновление Logan и Sandero в России, неизвестно.

Фото: www.carscoops.com
#Renault