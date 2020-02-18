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18.02.2020 10:00
Рубрика: Легковые авто

Не Duster: "шпионы" заглянули в салон нового Sandero Stepway

Текст: Константин Руссов
Фото: www.motor1.com Фото: www.motor1.com
Фото: www.motor1.com

Мы уже неоднократно видели, что Logan и Sandero проходят испытания в Европе. На этот раз в объективе оказался высокий хэтчбек Sandero Stepway, который позволил "шпионам" сфотографировать себя не только снаружи, но и дал заглянуть в салон.

Фото: Андрей Полухин / РГ
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Несмотря на то, что прототип нового Dacia Sandero Stepway (в России модель продаётся под брендом Renault) обклеен камуфляжной плёнкой, можно заметить, что автомобиль имеет отличные фары, бампер и решётку радиатора.

Нельзя однозначно говорить о линии крыши и остеклении, так как узоры на плёнках не позволяют объективно оценить картину, и нередки случаи, когда автопроизводитель вводит в заблуждение различными фальшпанелями, как, например, в случае с российским Volkswagen Polo нового поколения. Тем не менее, стоит ожидать, что задняя дверь и стекло, примыкающее к C-стойке, будут изменены и станут не такими откровенно рублеными.

Фото: www.motor1.com

Зато однозначно можно говорить о трансформации задних фонарей: они станут меньше. Также будут изменены крышка багажника и бампер.

Фото: iStock
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В салоне прототипа нового Sandero Stepway дверные карты и торпедо скрыты пологом, из-под которого выглядывает новый сенсорный дисплей - маркер того, что салон основательно перекроят, и он наконец-таки станет эргономичным.

Премьера новых Dacia Logan и Sandero должна состояться уже в этом году на октябрьском автосалоне в Париже. Европейские модели, как предполагается, создаются на бюджетной версии модульной архитектуры CMF - CMF-B, на которой базируется Clio. Когда планируется смена поколения или обновление моделей в России, неизвестно.

Ранее "РГ" публиковала фото прототипов новых Logan и Sandero.

Фото: www.motor1.com
#Renault