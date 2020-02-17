Агент под прикрытием: новый Volkswagen Polo снова заметили в России

В группе "[В]Поло седане" были опубликованы фотографии нового Volkswagen Polo, пытающегося замаскироваться под актуальную версию седана. Автомобиль с немецкими номерами был замечен на федеральной трассе М2.

Известно, что новый Polo переквалифицируется в лифтбек по образу и подобию Skoda Rapid, а дворник для автомобилей в этом типе кузова - неотъемлемый элемент. Обратите внимание на маскировку, она действительно хороша: особенно фонари, сделанные на манер актуальной версии Polo, и заклеенная стойка заднего стекла, отвлекающая внимание от кузовной трансформации модели.

Серия и номер на госзнаке говорят о том, что он был получен в Брауншвейге, где у Volkswagen расположена кузница кадров и производство комплектующих. Наверное, это логично: у нас автомобиль собрать не могли, учитывая озвученные сроки появления на рынке.

Ранее "Российская газета" публиковала официальные изображения новинки и сообщала, что новый VW Polo получит старую моторную гамму. В неё входят "атмосферники" мощностью 90 и 110 л.с. и 125-сильный турбомотор 1.4 TSI. Купить актуальную версию седана можно начиная от 699 900 рублей.