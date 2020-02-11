Logan готовится к обновлению: на дороги выехали тестовые прототипы

Издание motor1 опубликовало первые "шпионские" фото нового Dacia Logan. Напомним, модель продаётся в России под брендом Renault. Несмотря на непроглядную камуфляжную плёнку, можно увидеть некоторые особенности "бюджетника".

Первое, что бросается в глаза - светодиодная оптика седана. Как и новый Sandero, Logan получит новые ручки, которые пришли на смену архаичным лепесткам - теперь открывать двери станет гораздо удобнее. Крыша у прототипа более покатая, чем на актуальной версии седана.

Предполагается, что Dacia Logan будет создан на бюджетной версии модульной архитектуры - CMF-B. В состав моторной гаммы могут войти безнаддувной литровый трёхцилиндровый двигатель мощностью 650 и 75 л.с., а также 100-сильная турбированная версия. Места 1.3 турбо в линейке агрегатов может не найтись, так как Logan в таком случае покусится на территорию соплатформенного Clio.

Также под капотом Dacia Logan мы, скорее всего, увидим дизели на 85 и 115 л.с. Не исключено появление гибридных версий.

Ранее в объективны "фотошпионов" попадал вседорожный хэтчбек Sandero Stepway.

Мировая премьера моделей может состояться в октябре 2020 года на Парижском автосалоне.

В России Renault Logan при смене поколений вряд ли сменит платформу. Но пока говорить об этом рано - прототипов замечено не было. В настоящее время цена на седан начинается от 596 000 рублей.