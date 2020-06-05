Садальский: Кокшенов был спортсмен, сердцеед, оптимист и хохмач

Актёр Станислав Садальский поделился воспоминаниями о Михаиле Кокшенове, который умер накануне в возрасте 83 лет.

По словам Садальского, Кокшенов остался в его памяти как "спортсмен, сердцеед, оптимист и хохмач". Словом, он вполне соответствовал своему экранному образу.

Кокшенов "высмеивал всё, даже собственный недуг", вспоминает коллега.

Садальский признался на своей странице в Instagram: он очень надеялся, что Народному артисту РФ удастся справиться с последствиями инсульта - и даже был в этом уверен, зная его характер - "но увы..."

"Уходит эпоха" - банальное выражение, но это правда. Уходят лучшие, уходят столпы нашего золотого периода нашего кинематографа. Замены им нет и равных им нет", - написал Садальский, предположив, что Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище, где погребены его мать и бабушка.

Официальное время и место похорон будет названо позже.

Ранее кончину Кокшенова прокомментировал Борис Грачевский, неоднократно работавший с ним над "Ералашем".