Топ-10 самых популярных автомобилей в России в мае

Российский автомобильный рынок начинает постепенно приходить в себя. Хоть в прошлом месяце и было продано на 51,8% меньше машин, чем в мае 2019 года, но по сравнению с апрелем продажи выросли на 62%, сообщает Ассоциация европейского бизнеса.

Чаще всего россияне покупали Lada Granta, чья реализация составила 5726 автомобилей (-48%). За ней идет семейство Lada Vesta - 4475 машин (-49%). Тройку лучших замыкает "бюджетник" Kia Rio - 3655 проданных автомобилей (-56%).

Далее идет кроссовер Hyundai Creta. Результат корейской модели - 3243 экземпляра (-44%).

Volkswagen Polo оказался на пятом месте - 2158 штук (-56%). А за "немцем" расположился универсал Lada Largus - 1981 машина (-38%).

В топ-10 также попали Hyundai Solaris - 1924 авто (-64%), Lada 4x4 - 1664 авто (-30%), Renault Duster - 1470 авто (- 55%) и Renault Logan - 1396 авто (-39%).

Накануне, напомним, "РГ" публиковала рейтинг самых продаваемых кроссоверов и внедорожников мая в России. Главная новость - Hyundai Creta вернул себе лидерство в столь популярном сегменте.