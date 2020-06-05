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05.06.2020 17:17
Рубрика: Легковые авто

Топ-10 самых популярных автомобилей в России в мае

Текст: Юрий Зубко

Российский автомобильный рынок начинает постепенно приходить в себя. Хоть в прошлом месяце и было продано на 51,8% меньше машин, чем в мае 2019 года, но по сравнению с апрелем продажи выросли на 62%, сообщает Ассоциация европейского бизнеса.

Фото: Александр Корольков
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Чаще всего россияне покупали Lada Granta, чья реализация составила 5726 автомобилей (-48%). За ней идет семейство Lada Vesta - 4475 машин (-49%). Тройку лучших замыкает "бюджетник" Kia Rio - 3655 проданных автомобилей (-56%).

Далее идет кроссовер Hyundai Creta. Результат корейской модели - 3243 экземпляра (-44%).

Volkswagen Polo оказался на пятом месте - 2158 штук (-56%). А за "немцем" расположился универсал Lada Largus - 1981 машина (-38%).

В топ-10 также попали Hyundai Solaris - 1924 авто (-64%), Lada 4x4 - 1664 авто (-30%), Renault Duster - 1470 авто (- 55%) и Renault Logan - 1396 авто (-39%).

Накануне, напомним, "РГ" публиковала рейтинг самых продаваемых кроссоверов и внедорожников мая в России. Главная новость - Hyundai Creta вернул себе лидерство в столь популярном сегменте.

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#Lada #Volkswagen #Hyundai #Kia