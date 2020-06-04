Названы самые продаваемые кроссоверы в России в мае 2020 года

"Чёрный апрель" был потрясением: Hyundai Creta лишилась звания самого продаваемого кроссовера, но в мае "кореец" вернул себе лидерство. В прошлом месяце модель купили 3243 человека, что меньше, чем за аналогичный период прошлого года на 2538 единиц.

На втором месте пока держится отечественный внедорожник Lada 4x4, цифры продаж скромные - 1664 машины (-728 экз.). "Бронза" - у Renault Duster, который разошёлся в мае тиражом 1470 единиц (-1808 экз.).

Toyota RAV4 занимает четвёртую строчку списка самых продаваемых SUV в России с результатом 1226 автомобилей (-1293 экз.). За ним следует Volkswagen Tiguan, который в апреле, кстати, был лидером топа: его купили 1199 человек (-1716 экз.).

Niva, проходящий в сводках Ассоциации европейского бизнеса под маркой Avtovaz, расположился на шестой строчке: россияне купили 1083 внедорожника.

Данных по прошлому году не приводится, модель реализовывалась от GM-AvtoVAZ, а сейчас - от Lada. Тем не менее, в мае 2019-го "Шнива" вообще не попала в список 25 самых продаваемых моделей в России.

Toyota Land Cruiser Prado нашёл 967 новых владельцев (-111 экз.), обеспечивших ему седьмую строчку хит-парада. На восьмом месте - Renault Kaptur, который недавно сменил поколение: 815 машин, проданных в мае (-1375 экз.).

Kia Seltos продолжает набирать обороты: в апреле 2020 года кроссовер купили 535 человек, в мае - уже 809. Продажи модели, напомним, стартовали только этой весной.

В топ-10 также вошел Nissan Qashqai с результатом 792 машины (-872 экз.). Далее идут в порядке убывания по результатам продаж Nissan X-Trail, Kia Sportage, Mazda CX-5.

Ранее "РГ" сообщала, что российский авторынок в мае сократился почти на 52%.