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05.06.2020 11:17
Рубрика: Легковые авто

В Иране прекратят производство лучшего автомобиля 1988 года

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Peugeot. Фото: Пресс-служба Peugeot.
Фото: Пресс-служба Peugeot.

Иранское национальное автомобилестроительное предприятие Iran Khodro (IKCO) в середине июня прекратит производство среднеразмерного седана Peugeot 405, выпускаемого более 30 лет.

Слухи о скором снятии с конвейера носителя титула лучшего автомобиля Европы 1988 года в исламской республике муссировались не протяжении нескольких последних месяцев, и, наконец, на днях информацию подтвердил глава национальной службы полиции Камал Хадианфар.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Однако прекращено будет только производство Peugeot 405 с оригинальным внешним видом и двигателем 1,8 л семейства PSA XU7, тогда как построенные на его базе собственные модели Pars, Samand, Soren, Dena и Arisun (пикап) производить продолжат, поскольку они оснащаются более экологичными моторами PSA TU5 и IKCO EF класса Евро-5 (эти нормы вступают в силу в Иране с 2021 года).

Peugeot 405 начали собирать в Иране по лицензии PSA в 1992 году. Суммарный объем производства Peugeot 405 за 33 года выпуска составляет около 5,5 млн единиц.

В 2019 году сообщалось, что автомобили IKCO Dena могут начать поставлять в Россию через производственную площадку в Азербайджане. Однако в начале 2020 года США в очередной раз ужесточили санкционный режим в отношении Ирана, так что сейчас импорт этих автомобилей в РФ невозможен.

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#Peugeot