Захарова объяснила слова генпрокурора США о вмешательстве в протесты

Попыткой объяснить внутренние проблемы внешними факторами назвала заявления американского генерального прокурора Уильяма Барра о многостороннем иностранном вмешательстве в ситуацию с протестами.

Ранее на пресс-конференции Барр заявил, что видит, как "иностранные действующие лица играют за все стороны, чтобы усугубить насилие". При этом конкретные страны он не назвал.

Захарова полагает, что такого рода оценки вполне объяснимы. В первую очередь, это "очередная попытка объяснить внутренние проблемы внешними факторами". А во-вторых, проявление неуважения к гражданам США, проблемы которых "без какой-либо доказательной базы списывают на иностранное вмешательство", приводит ее мнение РИА Новости.

Напомним, протесты в США начались после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб от рук полицейских во время задержания.