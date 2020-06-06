Автолюбители назвали самые надежные кроссоверы и внедорожники

Самые надежные кроссоверы и внедорожники назвали британские автолюбители в ходе исследования Driver Power, которое традиционно проводит авторитетное издание Auto Express. Но в этом году СМИ назвало его самым масштабным за всю историю - по всей видимости, на это повлиял коронавирус. Часть читателей, пребывая в самоизоляции, нашла время ответить на вопросы о своей новой машине, рассказать о том, чем она хороша, и насколько часто с ней возникают проблемы.

Хотя коллеги не потрудились (или не захотели) раскрыть всю методологию составления итогового рейтинга, учитывая их опыт в проведении таких исследований приведем итоговый топ-10 кроссоверов и внедорожников.

На 10-м месте оказалась Mazda CX-5 - с 13,6% автомобилей произошли неприятности, и большинство из них были связаны с электроникой. Индекс надежности оценен в 95,52%. У Subaru XV этот показатель равен 95,66%, при этом у 12,4% были выявлены проблемы - хоть и редкие, но достаточно разнообразные. У нового Toyota RAV4 проблемы зафиксированы в 11,5% случаев. Все они, впрочем, незначительные.

Далее идет Lexus NX ровно с тем же результатом. Чаще всего владельцы жаловались на огрехи спутниковой навигации. Между тем индекс надежности у моделей разный - 95,71% и 95,74% соответственно. У Seat Arona он составляет 95,88%, несмотря на 12,3% машин с выявленными за время эксплуатации проблемами. В основном, они касались работы ремней безопасности.

Далее следует Toyota CH-R - 95,95%, хотя у 14,3% машин что-то пошло не так. Новый Peugeot 3008 получил оценку 96,09%, хотя 11,8% владельцев сообщили о том, что с этим кроссовером были какие-то неприятности. В тройку вошел Lexus RX - 96,6% и 9% машин с выявленными неисправностями. У Subaru Outback результат 97,24%, хотя 13,5% владельцев пожаловались на случившиеся проблемы, в основном по части электрики. Но самое удивительное, что названный самым надежным кроссовер Volvo XC40 (индекс 98,0%) дал повод 15,9% хозяев пожаловаться на какую-либо проблему.

Ранее "РГ" приводила итоги рейтинга лучших кроссоверов с пробегом, по версии одного из крупнейших в мире интернет-ресурсов об автомобилях CarGurus.com.