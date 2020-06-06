Косачев назвал "хорошим жестом" предложенную США помощь

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев позитивно оценил предложенную госсекретарем США Майком Помпео помощь в ликвидации экологической аварии в Норильске.

"Факт предложения, озвученного Помпео, можно только приветствовать. Это хороший жест", - передает РИА Новости слова Косачева.

Но необходимость этой помощи, считает сенатор, должны оценивать специалисты.

"Степень практической востребованности этого предложения должны оценивать специалисты, причём без какой-либо политики", - сказал он.

Напомним, что 29 в Норильске из-за просадки фундамента был поврежден один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3. В результате произошла утечка 21 тысячи кубов топлива. На месте был введен режим ЧС.