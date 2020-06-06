На месте ЧП в Норильске собрали более 700 тонн водонефтяной смеси

На месте разлива дизельного топлива в Норильске специалисты МЧС собрали более 700 тонн водонефтяной смеси и абсорбировали береговую зону площадью 14,6 тысячи квадратных метров.

Как рассказал РИА Новости первый замглавы МЧС России Александр Чуприян, активная фаза работ по устранению ЧС продлится две недели, но после отъезда основной группировки спасателей, на месте останутся специалисты для точечного извлечения нефтепродуктов из небольших площадей.

Пока все нефтепродукты собирают в герметичные емкости: их можно будет вывести только по зимникам, и до наступления морозов они останутся в тундре. Затем их ждет утилизация по уже отработанной схеме.

Напомним, авария на ТЭЦ-3 в Норильске Красноярского края произошла 29 мая: по данным Генпрокуратуры, произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом из-за просадки грунта и бетонной площадки под ним. При этом, по отчетам НТЭК, аварийный резервуар с 2016 года числился в ремонте. Еще в одной емкости с топливом обнаружили трещины.

В регионе введен режим ЧС федерального уровня.