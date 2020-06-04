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04.06.2020 12:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Норильске найдены трещины в еще одной емкости с дизтопливом

Текст: Надежда Столярчук

На ТЭЦ-3 в Норильске, где произошла разгерметизация резервуара, в стоящей рядом с ним емкости с дизтопливом обнаружены большие трещины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-президента - операционного директора компании "Норникель" Сергея Дяченко.

Фото: Пресс-служба Генпрокуратуры РФ
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- Мы увидели большие трещины на емкости, которая стоит рядом с резервуаром. Поэтому принято решение и уже начата дислокация дизельного топлива из этой емкости на территорию ТЭЦ-1. Эта емкость будет полностью опустошена, и после этого начнется обследование прилегающей к ней территории. По нашим расчетам, это чуть больше 12 тысяч тонн. Они будут вывезены в течение недели, - сообщил Сергей Дяченко.

Напомним, разгерметизация резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. В результате в почву и воду попало более 20 тысяч тонн нефтепродуктов, что нанесло большой вред окружающей среде. По этому факту возбуждено уже четвертое уголовное дело, в Красноярском крае объявлен режим ЧС.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Разлив нефтепродуктов в Норильске

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