В Норильске найдены трещины в еще одной емкости с дизтопливом

На ТЭЦ-3 в Норильске, где произошла разгерметизация резервуара, в стоящей рядом с ним емкости с дизтопливом обнаружены большие трещины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-президента - операционного директора компании "Норникель" Сергея Дяченко.

- Мы увидели большие трещины на емкости, которая стоит рядом с резервуаром. Поэтому принято решение и уже начата дислокация дизельного топлива из этой емкости на территорию ТЭЦ-1. Эта емкость будет полностью опустошена, и после этого начнется обследование прилегающей к ней территории. По нашим расчетам, это чуть больше 12 тысяч тонн. Они будут вывезены в течение недели, - сообщил Сергей Дяченко.

Напомним, разгерметизация резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. В результате в почву и воду попало более 20 тысяч тонн нефтепродуктов, что нанесло большой вред окружающей среде. По этому факту возбуждено уже четвертое уголовное дело, в Красноярском крае объявлен режим ЧС.