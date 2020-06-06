Речь идет о приказе, который еще в ноябре прошлого года должен был вступить в силу. Он так напугал водителей, что накануне его вступления в силу в медицинские водительские комиссии выстроились огромные очереди. Стояние в очередях в одном случае даже закончилось летальным исходом. А произошло это потому, что в той редакции приказа были прописаны две обязательные для всех процедуры. Анализ мочи на психотропные вещества и анализ крови на определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). Это специфический маркер, который показывает регулярную алкогольную нагрузку. То есть, если человек каждый день доходит до состояния опьянения, то анализ это покажет. Если он употребляет бокал вина за обедом, маркер этого не определит.

Стоимость этих анализов довольно высока, поэтому автоматически стоимость медсправки возрастала в десятки раз. Кроме того, эти анализы быстро не делаются, а значит и получить медсправку в один день было бы невозможно.

Так же в документе был прописан странный ограничительный порог по содержанию CDT - 1,2 процента. Даже в инструкции к этому архидорогому анализу значение 1,2 прописано как нормальное с учетом погрешностей. Но если бы медсправки начали выдавать строго по этому приказу, то все водители, за редким исключением, у нас в стране стали бы подозреваемыми в алкоголизме. И им бы дополнительно, и за отдельную плату, пришлось бы доказывать, что этой болезнью они не страдают.

Скандал получился настолько громким, что такие поправки были раскритикованы даже президентом России Владимиром Путиным, который назвал их "чушью". Он так же напомнил, что в России более 3 миллионов человек получают зарплату 11,2 тысячи рублей. Для этих людей такая медсправка становилась просто неподъемной.

Минздрав тогда же выпустил другой приказ, которым перенес сроки вступления в силу спорного порядка на 1 июля 2020 года.

И вот, не дожидаясь наступления критической даты, ведомство подготовило и разместило для общественного обсуждения новый документ. В соответствии с ним брать мочу и кровь на анализ будут только у тех, у кого есть выраженные симптомы или состояния заболевания, являющегося противопоказанием к управлению транспортом.

При этом название дорогостоящего теста CDT из текста приказа ушло. Вместо него прописана "диагностика употребления алкоголя". То есть, при выраженных симптомах врач сам выберет доступный ему способ диагностики. Необязательно использовать только СDT, если в клинике, например, нет такого оборудования.

В пояснительной записке к документу говорится, что "проект приказа подготовлен с учетом особенностей современного течения наркологических расстройств и клинического значения применяемой в общемировой практике лабораторной диагностики, а также результатов дополнительного анализа методов, используемых для медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами".

И если документ успеют принять и подписать и зарегистрировать в Минюсте до 1 июля, то автомобилисты и кандидаты в водители могут вздохнуть спокойно. Если они не страдают алкоголизмом или наркоманией, лишних дорогостоящих процедур им проходить не придется.