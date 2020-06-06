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06.06.2020 13:38
Рубрика: Власть

Нарышкин назвал высылку дипломатов из Чехии гнусной провокацией

Текст: Александр Саможнев
Решение о высылке российских дипломатов является гнусной и подлой провокацией со стороны властей Чехии, ответ со стороны РФ последует, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

"Ответные меры будут. Но в целом это, конечно, очень гнусная и подлая провокация со стороны чешских властей", - цитируют Нарышкина РИА Новости.

Напомним, в пятницу премьер Чехии Андрей Бабиш со ссылкой на спецслужбы заявил, что правительство страны приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов. Эта история связана с якобы перевозкой в Чехию дипломатом из России яда рицин.

Фото: Валерий Титиевский / РИА Новости
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При этом россиянин в аэропорту не досматривался, вопросов к нему не было.

По данным Россотрудничества, высылаемые сотрудники должны покинуть Чехию в течение 48 часов.

Еженедельник Respekt написал 27 апреля со ссылкой на источник в спецслужбах, что в начале месяца в Прагу прилетел гражданин с российским дипломатическим паспортом и привез в чемодане яд рицин.

Скандал, спровоцированный СМИ, набирал обороты. Чешское телевидение 10 мая сделало утечку, что иностранец, прилетевший из России, является исполняющими обязанности главы представительства Россотрудничества в Чехии Андреем Кончаковым. Утверждалось также, что из-за него под охраной полиции находятся три пражских политика, связанные со сносом памятника советскому маршалу Ивану Коневу, а также переименованием площади перед российским посольством в честь Бориса Немцова.

Посольство России в Чехии опровергло слухи о привезенном яде, назвав их "вопиющими и гнусными". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения чешских СМИ похожи на очередную утку. Никто не предъявляет доказательств, что Москва пыталась кого-то отравить в Чехии, отметил, со своей стороны, глава МИД РФ Сергей Лавров.

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