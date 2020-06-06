Семилетняя девочка поцарапала 37 машин на 2,3 млн рублей

Эта история произошла в немецком городе Цвиккау. Местная полиция неделю выслеживали вандала, портящего машины острым предметом. В итоге выяснилось, что преступником была семилетняя девочка.

Она нацарапала снежинки на 37 автомобилях, ребенка поймали с поличным на месте преступления. Девочка не стала отпираться и сразу же призналась в содеянном. Впрочем, она отметила, что с помощью камня "украшала" автомобили, а вовсе не портила их.

Теперь за творческие стремления своей дочери расплачиваться придется родителям. Сумма ущерба оказалась вполне существенной - около 30 тысяч евро (примерно 2,3 млн рублей по нынешнему курсу).

Интересно, что похожая история произошла в конце прошлого года в Китае. Тогда трехлетняя девочка в дилерском центре Audi поцарапала десять машин на 200 000 юаней (около 1,8 млн рублей).