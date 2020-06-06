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Рубрика: В мире

В Калифорнии полицейских больше не будут учить удушающим захватам

Фото: AFP/Robyn Beck Фото: AFP/Robyn Beck
Фото: AFP/Robyn Beck

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом поручил прекратить обучение полицейских удушающим захватам. Такое решение он принял после гибели при задержании афроамериканца Джорджа Флойда.

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По данным ABC News, запрет распространяется на весь штат. Губернатор также пообещал, что поддержит закон, предложенный одним из местных законодателей, о запрете использования данного приема в Калифорнии в принципе, пишет РИА Новости.

Ранее полицейским Миннеаполиса запретили применять удушающие приемы при задержании. В случае попыток его использования кем-то из правоохранителей коллеги должны устно или "с помощью физического воздействия" это пресечь.

Напомним, с конца мая в США проходят акции протеста и беспорядки в связи с гибелью Флойда. При задержании один из полицейских на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею мужчины. Флойд скончался в реанимации. Один из полицейских обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.

В мире США Беспорядки в США из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда

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