В Калифорнии полицейских больше не будут учить удушающим захватам

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом поручил прекратить обучение полицейских удушающим захватам. Такое решение он принял после гибели при задержании афроамериканца Джорджа Флойда.

По данным ABC News, запрет распространяется на весь штат. Губернатор также пообещал, что поддержит закон, предложенный одним из местных законодателей, о запрете использования данного приема в Калифорнии в принципе, пишет РИА Новости.

Ранее полицейским Миннеаполиса запретили применять удушающие приемы при задержании. В случае попыток его использования кем-то из правоохранителей коллеги должны устно или "с помощью физического воздействия" это пресечь.

Напомним, с конца мая в США проходят акции протеста и беспорядки в связи с гибелью Флойда. При задержании один из полицейских на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею мужчины. Флойд скончался в реанимации. Один из полицейских обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.