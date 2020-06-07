Петербуржец, расстрелявший студента на Невском, объяснил свой поступок

Мужчина, несколько дней назад расстрелявший студента из травматического пистолета на Невском проспекте, арестован на два месяца.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, на судебном заседании мужчина заявил, что расстрел произошел случайно.

Напомним, резонансное ЧП имело место возле дома №137 по Невскому проспекту, там арендует офис фирма, занимающаяся оформлением медицинских книжек. По версии следствия, 24-летний студент одного из вузов заказал в фирме книжку, не получил ее и пошел разбираться. В ходе конфликта уже на крыльце офиса сотрудник фирмы выстрелил студенту в голову из травматического пистолета. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

На судебном заседании выяснилось, что официально обвиняемый нигде не работает, в том числе и в этой фирме. У мужчины есть два высших образования и четверо детей. Но смягчающим обстоятельством наличие детей не стало.

На судебном заседании судья пыталась выяснить у обвиняемого мотивы его действий. Один из главных вопросов, почему после расстрела мужчина скрылся с места происшествия, оставив молодого человека истекать кровью. Обвиняемый заявил, что направился в Лугу, чтобы помолиться о здоровье пострадавшего. Судья поинтересовалась, что мешало это сделать после вызова "скорой", но обвиняемый не ответил.

Равно как и не объяснил мужчина, почему почти сутки он скрывался у сестры своей гражданской супруги. Адвокат в свою очередь заявил, что его подзащитный находился в шоковом состоянии и планировал оформить явку с повинной, но этим планам не суждено было сбыться, поскольку мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов.