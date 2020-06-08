Бакаев: Узнав о COVID-19, испытал такое разочарование, будто в яму упал

Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Зелимхан Бакаев, перенесший коронавирус, признался, что, когда узнал о своем положительном тесте, испытал такое сильное разочарование, будто в яму упал.

Коронавирус был выявлен у Бакаева, когда футболисты "красно-белых" вышли из режима самоизоляции и собрались вместе. О его диагнозе стало известно 23 мая. Болезнь протекала бессимптомно, и полузащитник лечился в домашних условиях. Впоследствии Бакаев сдал два отрицательных теста на COVID-19, что свидетельствует о его выздоровлении, и в воскресенье начал индивидуальные тренировки в составе команды.

"Такое разочарование, как будто в яму упал. Но хорошо, что меня партнеры поддержали, тренеры поддержали, родители, друзья. И поэтому я легче это перенес. Хотя и берег себя, не ходил, не гулял, но как-то я подцепил это. Буду еще внимательнее", - сказал Бакаев в видеоинтервью, опубликованном на официальном канале "Спартака" в YouTube.

Игрок отметил, что из симптомов болезни у него два дня болела голова, но он не придал этому значения. "Но, когда через месяц проверился, сказали, что есть. Из-за этого было как-то обидно", - признался Бакаев.

По словам 23-летнего хавбека, сейчас он прекрасно себя чувствует и намерен к ближайшему матчу "Спартака" в чемпионате России с тульским "Арсеналом", который состоится 20 июня, набрать хорошую форму. В понедельник полузащитник продолжит занятия по индивидуальной программе, после чего может вернуться в общую тренировочную группу.

В текущем сезоне Бакаев провел 27 игр в составе "Спартака" и забил 8 мячей.