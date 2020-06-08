Белорусские пожарные автомобили начали отправлять в Монголию

Более пяти тысяч километров предстоит преодолеть первой партии пожарной и спасательной техники, которую уже десантировали в Монголию предприятия автопрома Беларуси - МАЗ в тандеме с борисовской компанией "Пожснаб".

Контракт с государственным национального агентством по чрезвычайным ситуациям в Улан-Баторе, сообщает пресс-служба Минского автозавода, заключен на поставку более 70 единиц специальной техники. В список партнерского соглашения включены пожарные автоцистерны и автолестницы, машины воздушно-пенного тушения. Стоит отметить, что оба предприятия давно зарекомендовали себя во многих странах СНГ и дальнего зарубежья.

Кроме того, в Монголию будут отправлены порошковые и комбинированные машины, оперативные пункты управления и мобильный госпиталь со станцией дезобработки. Получат монгольские спасательные службы и вахтовые автобусы Минского автомобильного завода для оперативной доставки персонала к местам работы. "Техника обладает улучшенными характеристиками, специально доработанными с учетом климатических и географических особенностей этого региона", - констатирует агентство.

У Минского автозавода, пояснили на предприятии, "богатый опыт по созданию адаптированных и специально сконструированных надежных шасси для работы в чрезвычайных ситуациях. А поставляемая аварийно-спасательная техника прошла испытания в реальных условиях ликвидации чрезвычайных ситуаций и зарекомендовала себя с наилучшей стороны".

Кстати, как уже сообщал "СОЮЗ", Минский автомобильный завод - одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий, которое специализируется на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники. Его техника соответствует экологическим стандартам Евро-2, 3, 4, 5, 6. С конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и модификаций.