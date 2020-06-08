Бывший помощник Трампа выпустит мемуары без одобрения Белого дома

Бывший помощник Трампа опубликует мемуары, даже если Белый дом не даст на это одобрение. Выпустить свои воспоминания Джон Болтон планирует в конце июня, сообщает Washington Post.

"На 592 страницах книги будет затронут целый ряд вопросов, связанных с внешней политикой Соединенных Штатов, в том числе в отношении Украины, Венесуэлы, Ирана и КНДР", - цитирует издание ТАСС.

Книга под названием "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" должна была выйти в марте, но затем публикация была отложена. Белый дом пока не дал официального согласия на ее публикацию. Идет проверка на наличие секретной информации. Напомним, Джон Болтон был отправлен в отставку в сентябре 2019 года. Президент США тогда заявил, что тот совершал серьезные ошибки. Болтон занимал должность советника Трампа по вопросам нацбезопасности с апреля 2018 года.