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08.06.2020 19:05
Рубрика: Экономика

Цены на нефть начали падать

Текст: Сергей Тихонов

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 41 доллара за баррель, а североамериканская нефть WTI совершив утром 8 июня скачок до 40 долларов за баррель, к вечеру опустилась к 38 долларам за баррель. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.

По мнению экспертов, происходит коррекция цен. Новостной фон от продления максимальных квот сокращения добычи нефти был отыгран до принятия странами ОПЕК+ официального решения, поскольку оно было прогнозируемым. На его оптимизме котировки барреля росли всю прошлую неделю и преодолели в результате отметку в 43 доллара за баррель марки Brent.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Позитивный настрой рынку дает также статистика восстановления спроса на нефть в Китае. По данным Главного таможенного управления КНР, импорт нефти в страну в мае вырос на 19,2% до рекордных 11,34 млн баррелей в сутки. Впрочем, этот рост связан не только с увеличением потребления, но и с тем, что в конце марта китайские компании увеличили закупки нефти с поставкой в мае на пике падения цен на "черное золото".

Влияние сделки ОПЕК+ будет расти, в июне к общему объему сокращения в 9,7 млн баррелей в сутки должны присоединиться 1,2 млн баррелей в сутки дополнительного снижения производства в Саудовской Аравии, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, все страны, не выполнившие свои квоты сокращения в мае, должны будут наверстать упущенное в июне, что также уберет с рынка около 800 тыс. баррелей в сутки.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть Сокращение добычи нефти

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