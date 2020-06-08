"Локомотив" покинул чемпион мира по футболу

Чемпион мира по футболу в составе сборной Германии защитник Бенедикт Хеведес и московский "Локомотив" договорились о досрочном расторжении контракта.

Об этом сообщил официальный сайт "Локомотива". Договор с немецким футболистом истекал в 2021 году, однако он решил не возвращаться в Россию. Официальная причина такого шага - семейные обстоятельства.

Ранее Хевдес заявил, что не намерен возвращаться в Москву из-за опасности заразиться коронавирусом. Он также говорил о том, что хотел бы продолжить карьеру в Бундеслиге, где ранее им интересовался "Кельн".

32-летний Хеведес выступал за "Локомотив" с сезона-2018/19. В составе московского клуба немец провел 50 матчей, забил четыре гола, стал серебряным призером чемпионата России, выиграл Кубок и Суперкубок страны.