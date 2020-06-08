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08.06.2020 21:00
Рубрика: Спорт

"Локомотив" покинул чемпион мира по футболу

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Чемпион мира по футболу в составе сборной Германии защитник Бенедикт Хеведес и московский "Локомотив" договорились о досрочном расторжении контракта.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
"Локомотив" и "Интер" не договорились о продлении аренды Жоау Мариу

Об этом сообщил официальный сайт "Локомотива". Договор с немецким футболистом истекал в 2021 году, однако он решил не возвращаться в Россию. Официальная причина такого шага - семейные обстоятельства.

Ранее Хевдес заявил, что не намерен возвращаться в Москву из-за опасности заразиться коронавирусом. Он также говорил о том, что хотел бы продолжить карьеру в Бундеслиге, где ранее им интересовался "Кельн".

32-летний Хеведес выступал за "Локомотив" с сезона-2018/19. В составе московского клуба немец провел 50 матчей, забил четыре гола, стал серебряным призером чемпионата России, выиграл Кубок и Суперкубок страны.

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