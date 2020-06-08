Мишустин призвал сохранять готовность в связи с коронавирусом

Прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ снизился, однако риски сохраняются, и следует быть готовыми к нештатным ситуациям. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Открывая заседание совета, он рассказал о хороших тенденциях. Самое главное - прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России шестые сутки не превышает 2%. Это данные на сегодняшний день.

- Конечно, от региона к региону ситуация разная, - констатировал глава кабмина, - в некоторых из них заболеваемость несколько увеличилась.

В Москве же, которая раньше всех столкнулась с этой проблемой и где было выявлено больше всего случаев коронавируса, прирост ниже среднероссийского. Он составил всего 1%, сообщил Мишустин.

Резерв коек для пациентов с коронавирусом сохраняется, и началась работа по возвращению клиник к обычному режиму работы, добавил премьер.

- Риски для людей все еще есть, - предупредил он. - Следует сохранять полную готовность, чтобы реагировать на любую нештатную ситуацию.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин призвал подготовиться на случай второй волны коронавируса в России, она ожидается осенью.