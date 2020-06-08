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08.06.2020 11:00
Рубрика: Легковые авто

Названы автомобили с самыми капризными "автоматами"

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Nissan. Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.

Некоммерческая организация Consumer Reports составила рейтинг самых ненадёжных автоматических трансмиссий, которые уже после 12 лет эксплуатации могут потребовать дорогостоящего ремонта.

Отметим, что в список вошли все виды автоматических КП: гидротрансфроматорные "автоматы", "роботы" и вариаторы. Рейтинг ненадёжности составлялся на основе отзывов владельцев автомобилей, выпущенных с 2001 года.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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Возглавляет антирейтинг Ford Focus (2012-2015 годов выпуска): неполадки с коробкой передач у третьего поколения модели могут возникнуть уже при пробеге 48 тысяч км.

Вариатор Nissan Pathfinder (2013-2015 гг.) может начать "капризничать", проехав 80 тысяч км. Немногим больше радуют владельцев коробки Nissan Versa Note (2013-2016 гг.), начинающие ломаться ближе к 90 тысячам км пробега. Аналогичный результат у Infiniti QX60 (2013-2015 гг.).

Следующие две позиции снова занимают модели Nissan: Maxima и Sentra, выпущенные с 2012 по 2015 годы, вариаторы которых могут сдать уже на 106-109 тысячах км.

"Автомат" Chevrolet Equinox/GMC Terrain, согласно рейтингу Consumer Reports, терпит порядка 135-191 тысячи км, а вариатор Nissan Rogue (X-Trail) - 135-191 тысячу. Самыми надёжными являются автоматические трансмиссии GMC Acadia и Jeep Wrangler: их ресурс - от 156 тысяч км.

Напомним, ранее Consumer Reports публиковала список автомобилей с самыми капризными двигателями.

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#Nissan #Ford #Jeep #Infiniti