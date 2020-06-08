Новый Toyota Land Cruiser 200: больше хрома и отказ от V8

Издание Arabian Drive опубликовало фотографии обновлённого Toyota Land Cruiser 200, который были сделаны в одном из японских портов. Очевидно, что в ближайшее время должна состояться премьера внедорожника 2021 модельного года.

На снимках видно, что автомобиль получил изменённую головную оптику, рестайлинговые передний и задний бамперы и решётку радиатора. Причём оформление элементов "оперения" зависит от версии. На некоторых исполнениях появится хромированная полоса аккурат под линией остекления.

Toyota LC 200 "2021 сохранит прежнюю концепцию салона, но получит цифровую приборную панель, новую мультимедийную систему и беспроводную зарядку для смартфонов.

Не исключено, что уже нынешнее поколение модели внедорожника лишится бензинового V8 и будет предлагаться с турбированной "шестёркой", которая не будет уступать по мощности старшему собрату по агрегатной линейке. Вероятно, что своё место в гамме сохранит и дизель.

Судя по тому, что на фото запечатлены товарные образцы внедорожника с левым расположением руля, то рестайлинговые LC 200 предназначены не для Японии. В таком случае, автомобили могут готовить к отправке в США или Арабские Эмираты. Продажи новинки могут начаться до конца лета этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что новое поколение Toyota Land Cruiser может дебютировать в 2021 году. Появление обновлённой версии внедорожника обрубило эту надежду: модель следующей генерации появится не ранее 2022 года.