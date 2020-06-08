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8 июня 2020 г. 15:50
Происшествия
Текст: Артем Локалов

Автомобиль врезался в памятник матери Юрия Гагарина в Смоленской области

Ущерб оценивается в сотни тысяч рублей.
Постамент памятника Анне Гагариной после того, как в него врезался автомобиль. Фото: предоставлено Тамарой Филатовой
Постамент памятника Анне Гагариной после того, как в него врезался автомобиль. Фото: предоставлено Тамарой Филатовой

Сам памятник уцелел, но расколот мраморный постамент. 

Фото: Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина/www.gagarinm.ru
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Водитель машины не справился с управлением в ночь с 6 на 7 июня, когда поворачивал с улицы Гагарина в Пионерский переулок. Очевидно, он превысил скорость, не вписался в поворот, снес забор и врезался в постамент.

Памятник Анне Тимофеевне установлен возле мемориального дома-музея семьи Гагариных в 2001 году, накануне 40-летия полета первого человека в космос. Анна Тимофеевна изображена сидящей на скамейке с собакой у ног - в ожидании сына. 

Гагарины переехали в Гжатск после Великой Отечественной из села Клушино, где и родился первый космонавт. После его гибели в 1968 году Гжатск был переименован в Гагарин.

- На машине ехала подгулявшая молодежь. Как говорят, у водителя даже прав не было... Автомобиль не вписался в поворт, сшиб забор, врезался в постамент. Сам памятник, к счастью, не пострадал, но ремонт постамента будет стоить сотни тысяч рублей, - сказала корреспонденту "Родины" племянница Юрия Гагарина, научный консультант Объединенного мемориального музея Тамара Филатова.

По ее словам, у музея нет таких средств на ремонт памятника. Там рассчитывают на помощь местной или областной администрации. Если денежной помощи не будет, в музее станут искать меценатов. Там не хотят, чтобы памятник Анне Гагариной долгое время оставался в таком виде.

- И у меня, и у музея большая надежда на помощь людей, - отметила Тамара Филатова.

За рулем иномарки находился 19-летний водитель. Наверняка суд постановит возместить ущерб нарушителю, но это может растянуться на годы. 

Темы дня:
#происшествия
#ДТП
#журнал Родина