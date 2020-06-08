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08.06.2020 13:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Международные эксперты отметили московскую программу поддержки бизнеса

Текст: Александр Мелешенко

Москва - один из немногих мировых мегаполисов, который в дополнение к принятым в масштабах страны мерам поддержки бизнеса разработал и внедрил собственные инструменты, призванные помочь предпринимателям пережить коронакризис. Такие выводы следуют из исследования компании Ernst & Young, посвященного господдержке бизнеса.

Эксперты сравнили ситуацию в Москве с такими мегаполисами как Лондон, Нью-Йорк, Гонконг, Мадрид, Париж и Сингапур. "Это сравнение позволило сделать вывод, что введение отдельных мер на уровне города - это относительно редкое явление, а пакет мер, предложенный Москвой, отличается большим разнообразием", - объяснили авторы исследования.

Фото: iStock
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Зачастую мегаполисы ограничиваются той поддержкой бизнесу, которая утверждена на уровне стран и не добавляют ничего к ней, пояснили в компании. В Москве же с начала пандемии коронавируса принято четыре пакета мер поддержки бизнеса. Московские предприниматели могут рассчитывать на льготные кредиты, налоговые льготы, отмену арендных платежей и многие другие инструменты.

8 июня, к примеру, стало известно, что столичные компании получили уже более трех миллиардов рублей льготных кредитов по городской программе субсидирования кредитных ставок.

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