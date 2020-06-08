В Башкирии водителя автобуса осудили за гибель шести пассажиров

33-летний житель Татарстана признан виновным в ДТП, унесшем жизни шести туристов из Татарстана. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

Авария произошла в Архангельском районе Башкирии в июле 2019 года на 51-м километре автодороги "Уфа - Инзер - Белорецк". Пассажирский автобус King Long ехал по маршруту "Миндигулово - Набережные Челны" и вез туристов, возвращавшихся со сплава. Шел сильный ливень, водитель не справился с управлением, и автобус опрокинулся в кювет. В результате аварии шесть пассажиров скончались, и 32 человека получили различные травмы.

В отношении водителя автобуса возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Мужчина признал свою вину.

Кармаскалинский межрайонный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в колонии-поселении и с запретом заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.