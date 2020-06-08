Новости

В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль 10:17
В Челябинске нарисовали граффити в благодарность врачам 10:15
Опрос: 8 из 10 граждан США полагают, что ситуация "вышла из-под контроля" 10:15
В Красноярском крае спасли туристов с затопленного острова 10:15
В Хабаровском крае студенты сделали для врачей 800 экранов на 3D-принтере 10:14
Самый экономичный Toyota RAV4: он проезжает 1300 км без дозаправок 10:12
Видео: Медведь с бидоном на голове вышел на камчатскую трассу 10:12
В Башкирии водителя автобуса осудили за гибель шести пассажиров 10:09
Разработка пермских ученых сократит число операций на позвоночнике 10:07
Аня Чиповская стала гидом на виртуальном рынке российского контента 10:05
Новейший фрегат "Адмирал флота Касатонов" завершил госиспытания 10:01
В Германии по запросу США задержали музыканта из России 10:01
На Южном Урале скончались еще семь пациентов с COVID-19 09:55
В Краснодарском крае аферисты-строители обманули граждан на 690 млн рублей 09:47
В Коломне задержан наркодиллер с тремя килограммами наркотиков 09:42
В Киргизии могут ужесточить меры по борьбе с COVID-19 09:39
Котировки нефти растут на мировых биржах 09:37
В Красноярском крае задержан второй подозреваемый в убийстве девочки 09:35
Экс-министр Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса 09:18
В трех районах Красноярского края введен режим ЧС из-за паводка 09:10
Предприниматели Москвы получили льготные кредиты на три миллиарда рублей 09:07
На Сахалине в двух районах ввели режим ЧС из-за коронавируса 09:03
День Святого Духа отмечают православные христиане 09:02
В Прикамье женщина на автомобиле сбила шестилетнюю дочь 09:00
СМИ: Россия возобновляет изготовление ракет "Рокот" без Украины 08:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как будем отдыхать в июне
Как будем отдыхать в июне
Кто и когда должен платить за раздавленные деревьями автомобили
Кто и когда должен платить за раздавленные деревьями автомобили
08.06.2020 10:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии водителя автобуса осудили за гибель шести пассажиров

Текст: Айгуль Камаева

33-летний житель Татарстана признан виновным в ДТП, унесшем жизни шести туристов из Татарстана. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

В Ингушетии в ДТП с двумя автобусами пострадали шесть рабочих

Авария произошла в Архангельском районе Башкирии в июле 2019 года на 51-м километре автодороги "Уфа - Инзер - Белорецк". Пассажирский автобус King Long ехал по маршруту "Миндигулово - Набережные Челны" и вез туристов, возвращавшихся со сплава. Шел сильный ливень, водитель не справился с управлением, и автобус опрокинулся в кювет. В результате аварии шесть пассажиров скончались, и 32 человека получили различные травмы.

В отношении водителя автобуса возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Мужчина признал свою вину.

Кармаскалинский межрайонный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в колонии-поселении и с запретом заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Короткая рабочая неделя у россиян завершится праздником
Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля
Котировки нефти растут на мировых биржах
В Красноярске задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов
Стрелявшего из окна дома в Москве мужчину задержали
"РГ"-советы: как обезопасить квартиру на время дачного сезона
Верховный суд подтвердил, что нарушитель на дороге преимуществ не имеет