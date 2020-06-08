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08.06.2020 13:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В горящую скважину в Иркутской области стреляли 14 раз, прежде чем потушили

Текст: Тимофей Борисов
Стали известны подробности тушения аварийной скважины в районе сибирского города Усть-Кут. Ранее там было ликвидировано возгорание на скважине Аянского (Западного) участка. И сообщалось, что загерметизировать скважину удалось только после того, как военные доставили в район скважины противотанковую пушку. Оказалось, что стрелять артиллеристам пришлось не один раз, а 14. Наводчиком был генерал из Самарской области, а саму артустановку доставили из Оренбургской области.

Способ тушения скважин выстрелами не новый - он известен еще с советских времен. Смысл состоит в том, что вырывающуюся под сильным давлением нефтегазовую смесь попытаться сбить. Тушение водой в таких условиях, как правило, неэффективно. Так было и в этот раз.

Фото: Из материалов проверки
Опубликовано видео горящей нефтяной скважины в Иркутске

Участок недр Аянский (Западный) расположен на севере Иркутской области и принадлежит Иркутской нефтяной компании, добычу там осуществляет ее "дочка" "Тихоокеанский терминал". Авария недалеко от населенного пункта Верхнемарково произошла 30 мая. Почти семь дней нефтяники пытались потушить горящую скважину своими силами.

"Мероприятия осуществлялись в соответствии с утвержденным планом ликвидации аварийной ситуации. Возгорание произошло 30 мая в 18.30 иркутского времени из-за разгерметизации соединительного шланга с выбросом нефтегазовой смеси и с попаданием на распределительную коробку", - сообщили в пресс-службе "Тихоокеанского терминала".

"Были проведены оперативные работы по возведению вокруг скважины обвалования (локализация огня) высотой 4 метра, в результате не было допущено загрязнения территории. Все надзорные органы были своевременно уведомлены. Угрозы водным объектам нет", - отметили там.

Тем не менее все эти меры эффекта не дали, поэтому и потребовалось применение артиллерии. Пушку доставили сначала в Усть-Кут военным бортом Ил-76, а потом привезли на месторождение. Стрелять пришлось ночью примерно метров со 100, ближе не позволило пламя и температура. Необходимо было не просто попасть в огромный столб пламени, а точно по частям снарядами срезать небольшую надстройку на выходной трубе, которая на языке нефтяников называется арматурой. С этой задачей военные справились. После чего специалисты компании-оператора установили противовыбросовое оборудование на устье скважины и полностью ее загерметизировали.

Военные из пушки сбили пламя горящей скважины

В воскресенье представители областной прокуратуры, Ростехнадзора побывали на аварийной скважине. Первые выводы проверки таковы. Компания-подрядчик после аварии действительно в установленном порядке уведомила Енисейское управление Ростехнадзора в течение суток со дня аварии. Но заседание комиссии и по ликвидации ЧС прошло почему-то только 5 июня. Все эти дни вплоть до 7 июня, когда наконец-то была доставлена пушка, горящая скважина круглосуточно загрязняла воздух. Теперь представителям Росприроднадзора предстоит установить примерный ущерб экологии.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

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