Самый экономичный Toyota RAV4: он проезжает 1300 км без дозаправок

Toyota анонсировала выход на рынок новой модификации RAV4. Кроссовер, оснащённый гибридной силовой установкой и системой полного привода, является самой экономичной, но при этом и самой мощной версией модели.

На самом деле Toyota RAV4 PHEV может вызвать дежавю, потому что уже был презентован в ноябре 2019 года с приставкой Prime в названии для рынка США.

Суммарная отдача "атмосферника" 2.5 литра, работающего по циклу Аткинсона, и пары электромоторов составляет 306 л.с. Это позволяет кроссоверу разменивать первую сотню за 6 секунд. По этим показателям японская версия не отличается от спецификации для рынка Соединённых Штатов, однако по заявленному пробегу в режиме BEV (на батарейках) обходит Prime: 63 против 95 км. Правда, не указывается расход топлива, хотя для прошлогоднего RAV4 Prime его называли: по паспорту машина потребляет 2.6 литра.

Зато японцы рассказали, какое расстояние Toyota RAV4 PHEV сможет преодолеть с полностью заправленным баком и заряженным аккумулятором: не менее 1300 км.

За экономичность расплатились объёмом багажного отделения, который сократился с 580 до 490 литров. Из интересных функций стоит отметить систему обеспечения электроэнергией: то есть RAV4 можно задействовать в качестве аварийного источника питания, который также пригодится на природе.

Цена на Toyota RAV4 PHEV в Японии начинается от 4 690 000 йен (2 945 000 рублей). До России гибридная версия кроссовера вряд ли доберётся. Обычный "Равчик" в нашей стране можно купить от 1 852 500 рублей.