Toyota представила самый мощный RAV4 за всю историю

Toyota объявила о выходе самого мощного, быстрого и экономичного RAV4. Гибридная модель с приставкой Prime разгоняется до 100 километров в час за 5,8 секунды. Это второй показатель среди моделей Toyota: впереди только Supra.

На одной зарядке батареи кроссовер сможет проехать до 63 километров, разгоняясь при этом до 150 километров в час.

RAV4 Prime базируется на RAV4 Hybrid, который пока считается самой мощной и экономичной моделью в линейке. Полноприводный автомобиль получит новую литий-ионную аккумуляторную батарею большей емкости (ее установят под полом, благодаря чему центр тяжести сместится вниз и устойчивость увеличится) с бустерным преобразователем. RAV4 Prime оснастят 2,5-литровым четырехцилиндровым газовым двигателем, которые вырабатывает 176 л.с. В сочетании с электродвигателями общая мощность системы составит 302 л.с. (у RAV4 Hybrid - 219 л.с.).

Фото: Пресс-служба Toyota.

Как и в RAV4 Hybrid, автомобиль оснастят инновационной функцией Predictive Efficient Drive, которая позволит оптимизировать процесс зарядки батареи в зависимости от условий вождения. Система будет собирать данные по ходу движения автомобиля и запоминать дорожные характеристики (подъемы, остановки и так далее). Также гибрид получит стандартный набор систем Toyota Safety Sense с обширным набором технологий активной безопасности.

В числе основных цветов можно будет выбрать новый - Supersonic Red. Также в числе опций - эксклюзивные 19-дюймовые литые диски, самые большие из когда-либо предлагаемых на гибридном RAV4, с двухцветным дизайном.

RAV4 Prime получит вертикальные светодиодные акцентные фонари и адаптивную систему переднего освещения (AFS) с автоматическим выравниванием фар.

Как уточнил производитель, Toyota RAV4 Prime появится на рынке летом 2020 года. Эта модель будет доступна в спортивных классах SE и XSE.

Недавно Toyota показала на тизерах еще один кроссовер, построенный на базе RAV4 последнего поколения. Кроме того, стало известно, что компания исполнит мечту всех владельцев Camry в России.