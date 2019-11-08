Toyota показала на тизерах еще один кроссовер

Этот автомобиль, построенный в Китае на базе RAV4 последнего поколения, во многом напоминает свой прототип. По большому счету, его можно назвать перелицованным "рафиком". У "китайца" другие бамперы, фары и фонари, а вся кузовная штамповка идентична. На тизерах, понятно, представлены именно оригинальные элементы дизайна. Но это не должно вводить в заблуждение: ранее внешность Wildlander была рассекречена на снимках из открытой базы местного Минпрома. Смысл переделок заключается, пожалуй, в том, что потребителям из Поднебесной предложат альтернативу: они смогут выбирать между тем же RAV4 и его менее агрессивной версией. Ожидается, что такой кроссовер придется на самом большом авторынке мира ко двору.
Интересно, что обвес Wildlander сделал его длиннее чистокровного "японца" на 65 мм, но остальные габаритные размеры остались прежними, как и колесная база в 2 690 мм. Силовые установки новинка, что неудивительно, позаимствовала у местной версии RAV4. Это 2-литровый двигатель на 171 л.с. с вариатором или мотор объемом 2,5 литра в составе гибридной системы с двумя электромоторами и вариатором E-CVT. Совокупная мощность - 222 л.с. Привод предусмотрен передний и полный.
Известно, что Toyota Wildlander представят на международном автосалоне в Гуанчжоу 22 ноября. Между тем, новый RAV4 только что вышел на российский рынок. Автомобиль производят на заводе компании в Санкт-Петербурге. Модель предлагается в четырёх комплектациях и шести модификациях. Цены лежат в диапазоне от 1 756 000 до 2 661 000 рублей.