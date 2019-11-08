Toyota показала на тизерах еще один кроссовер

Toyota распространила официальные тизеры еще одной новой модели - кроссовера Wildlander.

Этот автомобиль, построенный в Китае на базе RAV4 последнего поколения, во многом напоминает свой прототип. По большому счету, его можно назвать перелицованным "рафиком". У "китайца" другие бамперы, фары и фонари, а вся кузовная штамповка идентична. На тизерах, понятно, представлены именно оригинальные элементы дизайна. Но это не должно вводить в заблуждение: ранее внешность Wildlander была рассекречена на снимках из открытой базы местного Минпрома. Смысл переделок заключается, пожалуй, в том, что потребителям из Поднебесной предложат альтернативу: они смогут выбирать между тем же RAV4 и его менее агрессивной версией. Ожидается, что такой кроссовер придется на самом большом авторынке мира ко двору.

Фото: Пресс-cлужба Toyota

Интересно, что обвес Wildlander сделал его длиннее чистокровного "японца" на 65 мм, но остальные габаритные размеры остались прежними, как и колесная база в 2 690 мм. Силовые установки новинка, что неудивительно, позаимствовала у местной версии RAV4. Это 2-литровый двигатель на 171 л.с. с вариатором или мотор объемом 2,5 литра в составе гибридной системы с двумя электромоторами и вариатором E-CVT. Совокупная мощность - 222 л.с. Привод предусмотрен передний и полный.

Известно, что Toyota Wildlander представят на международном автосалоне в Гуанчжоу 22 ноября. Между тем, новый RAV4 только что вышел на российский рынок. Автомобиль производят на заводе компании в Санкт-Петербурге. Модель предлагается в четырёх комплектациях и шести модификациях. Цены лежат в диапазоне от 1 756 000 до 2 661 000 рублей.